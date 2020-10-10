В Беларуси выздоровели и выписаны 76 983 пациента с COVID-19

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 10 октября выздоровели и выписаны 76 983 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 83 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 048 355 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-