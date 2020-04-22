В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 апреля выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

С начала февраля в стране проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования "К концу апреля тесты на антитела поступят в республику, после этого пройдет их оценка и тестирование в организациях здравоохранения", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Контактным по COVID-19 в первую очередь нужно отслеживать температуру - медик Людям, которые находятся на самоизоляции и у которых, как правило, был контакт с заболевшим, надо обращать внимание прежде всего на повышение температуры, появление любой выраженности катаральных явлений.

Минздрав рассказал об основных правилах самоизоляции Если вы решили самоизолироваться для того, чтобы не заболеть, то вы должны обеспечить эту самоизоляцию минимум на 14 дней. Не следует посещать места массового скопления людей, магазины и торговые центры.