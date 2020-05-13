В Беларуси выздоровели и выписаны 7711 пациентов с COVID-19

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 мая выздоровели и выписаны 7711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрировано 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19.

В Беларуси проведено 296 380 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-