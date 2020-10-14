В Беларуси выздоровели и выписаны 78 218 пациентов с COVID-19

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 14 октября выздоровели и выписаны 78 218 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 85 121 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 118 816 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-