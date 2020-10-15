В Беларуси выздоровели и выписаны 78 583 пациента с COVID-19

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 15 октября выздоровели и выписаны 78 583 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 85 734 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 144 544 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-