В Беларуси выздоровели и выписаны 78 990 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 16 октября выздоровели и выписаны 78 990 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 86 392 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 170 047 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-