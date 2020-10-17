В Беларуси выздоровели и выписаны 79 429 пациентов с COVID-19

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 17 октября выздоровели и выписаны 79 429 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 87 063 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 196 173 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 925 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-