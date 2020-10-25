В Беларуси выздоровели и выписаны 83 237 пациентов с COVID-19

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 25 октября выздоровели и выписаны 83 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 92 823 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 372 445 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 957 пациентов с рядом хронических заболеваний, у которых выявили коронавирус.-0-