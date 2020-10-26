В Беларуси выздоровели и выписаны 83 748 пациентов с COVID-19

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 26 октября выздоровели и выписаны 83 748 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 93 707 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 386 740 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 961 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-