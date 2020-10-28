В Беларуси выздоровели и выписаны 84 690 пациентов с COVID-19

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 28 октября выздоровели и выписаны 84 690 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 95 545 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 418 399 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 969 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-