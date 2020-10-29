В Беларуси выздоровели и выписаны 85 332 пациента с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 октября выздоровели и выписаны 85 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 96 529 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 444 162 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 973 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-