В Беларуси выздоровели и выписаны 87 400 пациентов с COVID-19

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2 ноября выздоровели и выписаны 87 400 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 100 400 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 537 798 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 989 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-