В Беларуси выздоровели и выписаны 87 985 пациентов с COVID-19

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 3 ноября выздоровели и выписаны 87 985 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 101 329 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 547 858 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-