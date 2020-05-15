В Беларуси выздоровели и выписаны 8807 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 15 мая выздоровели и выписаны 8807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 27 730 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 321 705 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-