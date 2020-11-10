В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 10 ноября выздоровели и выписаны 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 108 300 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 720 390 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1016 пациентов с рядом хронических заболеваний, у которых был выявлен коронавирус.-0-