В Беларуси выздоровели и выписаны 92 266 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 11 ноября выздоровели и выписаны 92 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 109 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 2 750 21 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 022 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-