В Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 23 апреля выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 тыс. 543 теста, проинформировали в Минздраве.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-