В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 15 ноября выздоровели и выписаны 95 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 114 185 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 882 743 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 046 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-