В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 17 ноября выздоровели и выписаны 97 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 116 699 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 917 080 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 060 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-