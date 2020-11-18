В Беларуси выздоровели и выписаны 98 318 пациентов с COVID-19

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 ноября выздоровели и выписаны 98 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 118 008 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 2 947 761 тест.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1067 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-