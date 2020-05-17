В Беларуси выздоровели и выписаны 9932 пациента с COVID-19

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 17 мая выздоровели и выписаны 9932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 29650 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 350515 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-