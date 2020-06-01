В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 июня выздоровели и выписаны 18 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553 377 тестов.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.-0-