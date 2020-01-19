В Беларуси за 10 лет сократилось число работающих в особых условиях труда на более чем 30%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 лет на более чем на 30% сократилось число белорусов, работающих в особых условиях труда. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси в особых, сложных условиях труда работают 20 категорий работников - это 350 тыс. человек по данным на 2019 год. Из них более 150 тыс. - педагоги и медработники, 34 тыс. - трактористы, свыше 30 тыс. - доярки и животноводы, более 10 тыс. - водители городского пассажирского транспорта. По сравнению с 2009-2010 годами, количество таких работников сократилось более чем на 30%. Это подтверждает хорошую динамику: меняется производство, уменьшается число лиц, которые трудятся в особых условиях", - отметила Ирина Костевич.

Эти люди, которые работают в особых, вредных условиях, могут рассчитывать на профессиональную досрочную пенсию. В 2009 году был принят закон о профессиональном пенсионном страховании и правила выхода на такую пенсию изменились. Так, с учетом увеличения количества пенсионеров и нагрузки на пенсионную систему, было предложено выйти на самостоятельный источник финансирование, то есть на накопительную систему: сколько накопил, столько и получишь.

В 2019 году, спустя 10 лет, в министерство труда стало поступать большое количество обращений со стороны работников и профсоюзных организаций: практика показала, что работники, перешедшие в профессиональную пенсионную систему, не смогли накопить достаточно средств для нормальной дополнительной пенсии.

Поэтому главой государства был подписан указ №15 от 17 января 2020 года "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", который регулирует вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Согласно указу, работники, выработавшие не менее половины специального стажа, необходимого для назначения досрочной пенсии по возрасту либо за выслугу лет, могут остаться в общей пенсионной системе, из средств которой пенсия им назначается в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении". А лица, у которых до 1 января 2009 года сформирован незначительный специальный стаж, будут в дальнейшем пенсионироваться по правилам профессионального пенсионного страхования.

Ирина Костевич пояснила: есть три механизма получения такой пенсии. Согласно первому сценарию, человек уходит с работы с вредными условиями труда, выходит на досрочную пенсию за 5 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста и получает выплаты. Далее он может трудиться на работе с нормальными условиями, потом достичь пенсионного возраста и получать общеустановленную пенсию по возрасту.

Второй вариант - получение дополнительной выплаты к пенсии по возрасту. "Продолжаешь работать во вредных условиях, достигаешь общеустановленного пенсионного возраста, выходишь на пенсию, получаешь пенсию по возрасту (сегодня это в среднем Br446) рублей и дополнительную профессиональную пенсию в размере бюджета прожиточного минимума (сегодня Br231). Если накопил на 5 лет, то получаешь эту дополнительную пенсию в течение 5 лет", - пояснила она.

Есть и еще один механизм. Можно не выходить на досрочную пенсию и отказаться от дополнительной выплаты к пенсии, продолжать работать во вредных условиях труда и получать доплату к зарплате в размере не ниже установленного указом Президентом тарифа в зависимости от категории работника.-0-