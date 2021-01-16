В Беларуси за 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больше всего случаев зарегистрировано в Могилевской области - 483. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные - у 480 пострадавших. В больницы госпитализированы 49 человек.

Немногим меньше пострадавших было в Витебской области - 443 пациента. С холодовыми травмами к медикам обратились 5 человек, гололедными - 438. В больницы госпитализированы 29 пациентов.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 163 человека. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные - у 154. В больницы госпитализированы 25 человек.

В Гомельской области помощь медиков потребовалась 142 пациентам (у 5 холодовые, у 137 - гололедные). В больницы попали 15 человек.

Немало пострадавших и в Гродненской области: здесь зарегистрировано 259 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у 9, гололедные - у 250. В больницы госпитализированы 45 человек.

Что касается столицы, здесь по этому поводу к медикам обратились 293 человека (3 с холодовыми и 290 с гололедными). В больницы госпитализированы 17 человек. В Минской области зарегистрированы 270 пациентов - у всех гололедные травмы. В больницы госпитализированы 22 человека.

Минздрав еще раз обращает внимание: при выборе одежды нужно учитывать погодные условия. Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.-0-