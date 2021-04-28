В Беларуси за 15 лет установлено более 700 мест падения самолетов во время ВОВ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обнаружено более 700 мест падения самолетов во время Великой Отечественной войны, сообщил сегодня журналистам научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Дмитрий Киенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша научно-исследовательская группа на протяжении 15 лет ведет поиски, мы создали базу данных, в которой более 700 мест падения самолетов. В Беларуси потенциально таких мест до 3 тыс. В каждом самолете могли находиться до пяти человек", - сказал Дмитрий Киенко.

По его словам, данное направление "выросло снизу, от местных жителей". "Территория Беларуси в буквальном смысле засыпана самолетами, которые падали вместе с экипажами, многие из них считаются без вести пропавшими. Любой найденный экипаж - это элемент нашей истории, локальной - района, где он погиб, потому что навечно вписан в его историю", - отметил ученый.

"К поиску мест падения подключены небезразличные люди на местах, на уровне районов, в том числе краеведы. Так как данное направление является запросом от населения, я считаю, что это необходимо также поддерживать на уровне государства. Наша история должна связывать нас через землю, жителей, чтобы люди, находя своих предков, видели свою роль как части государства и народа, видели свои корни в прошлом. А это можно сделать только тогда, когда ты знаешь историю рода и региона", - уверен Дмитрий Киенко.-0-