В Беларуси за 25 лет танцам на коляске обучились около 12 тыс. человек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12 тыс. человек прошли реабилитацию в танцевально-оздоровительном центре Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам за 25 лет его работы. Об этом журналистам сообщил председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам и директор центра заслуженный тренер БССР Валерий Коломиец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приблизительно 12 тыс. человек (это и люди с инвалидностью, и здоровые) из Беларуси и других стран прошли реабилитацию в танцевально-оздоровительном центре Белорусского фонда помощи. Причем это не просто пребывание, а профессиональное обучение танцам на колясках, социализация", - отметил Валерий Коломиец.

По его словам, танцы раскрепощают и дают человеку чувство собственной значимости. "Приезжают люди, стесняются, они подавлены: был здоровый - и в один миг все рухнуло. А тут к ним приходит тренер, строит их по парам, обучает танцу. Три-шесть занятий - и их не узнать: когда люди добиваются каких-то вершин, у них появляется чувство собственного достоинства", - сказал он.

Занятия дают и эффект социальной реабилитации, и даже помогают устроить семейное счастье. Так, воспитанники центра уже создали 22 семьи, у них родились 17 детей. В качестве примера Валерий Коломиец привел Любовь Мохор: в детстве девушка получила огнестрельное ранение в позвоночник и с тех пор передвигается на коляске. Но это не помешало ей создать большую семью. "Когда съезжается наш коллектив и появляется Люба, все девчонки собираются вокруг нее. Еще в детстве получила ранение, но родила четверых детей! Для наших воспитанников встреча с ней - в какой-то степени воспитательный и мотивирующий момент: она смогла, и я смогу", - рассказал он.

Курсы активной реабилитации инвалидов открылись в поселке Колодищи в 1994 году. В течение пяти лет при поддержке Президента и международных благотворительных организаций удалось достроить танцевально-спортивный зал. Так под Минском появился специализированный центр, в котором была организована социальная реабилитация через танцы на колясках, труд, общение с природой. К слову, Беларусь первой на постсоветском пространстве стала развивать спортивные танцы на колясках. За все время белорусские спортсмены, обученные в центре, завоевали свыше 130 медалей различного достоинства.-0-