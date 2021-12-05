В Беларуси за 2,5 недели зарегистрировали 1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм

5 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. С 17 ноября по 5 декабря в Беларуси зарегистрированы 1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм, из них 217 - дети. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области зарегистрировано 45 пострадавших. Из них 12 госпитализированы. Пострадавших с холодовой травмой - 5, с гололедной - 40.

В Витебской области 315 пострадавших. У 10 пострадавших - холодовая травма, у 305 - гололедная. Госпитализированы 33 пациента.

В Гомельской области зарегистрировано 102 пострадавших, из них 15 - госпитализированы. Гололедная травма у 97 пострадавших, у 5 - холодовая.

В Гродненской области пострадало 168 человек, из них госпитализированы 46 пострадавших. Гололедная травма у 162, а у 6 - холодовая.

В Минской области 171 пострадавший, из них госпитализированы 22. Гололедную травму получили 160 пациентов, 11 - холодовую.

В Могилевской области зарегистрированы 106 пациентов. У 101 пострадавшего - гололедная травма, у 5 - холодовая. Госпитализированы 19 человек.

В Минске 259 пострадавших, из них 18 госпитализированы. У всех - гололедная травма.-0-