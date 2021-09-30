В Беларуси за 8 месяцев в населенных пунктах посажено более 220 тыс. деревьев

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 8 месяцев в городских и сельских населенных пунктах посажено более 222 тыс. деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"За 8 месяцев 2021 года на территории городских и сельских населенных пунктов проведена посадка более 222 тыс. деревьев и более 181 тыс. кустарников. Эта работа проводится повсеместно всеми нашими территориальными органами совместно с местными исполнительными и распорядительными органами власти, службами жилищно-коммунального хозяйства, с населением, которое тоже активно принимает участие в посадке деревьев и кустарников", - отметил заместитель начальника.

По информации эксперта, населенные пункты Беларуси, в частности районные центры и крупные областные города, озеленены в соответствии с нормативами (не менее 40% территории должно быть озеленено) на 83% от общего количества городов и районных центров. "Но 83% - это не 100%. И наша задача - добиться этого показателя к 2025 году. Мы поручили исполнительным и распорядительным органам власти на местах организовать эту работу, разработать при необходимости комплексные схемы озелененных территорий, чтобы все наши населенные пункты были озеленены должным образом. Нужно, чтобы к 2025 году все населенные пункты соответствовали требованиям, установленным в планах по благоустройству и содержанию территории", - подчеркнул Николай Свидинский.

Также представитель Минприроды обратился к гражданам с просьбой активнее включиться в работу по регулированию распространения золотарника канадского и борщевика. По его информации, лидером по площади произрастания золотарника в Беларуси является Гродненская область, следующую позицию занимает Минская область. Меньше всего золотарника произрастает в Витебской области.-0-

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Фото Оксаны Манчук