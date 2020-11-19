В Беларуси за десять лет подростковая преступность снизилась в четыре раза - МВД

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние десять лет в Беларуси подростковая преступность снизилась в четыре раза, заявил журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Василий Демидович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В структуре органов внутренних дел созданы и функционируют инспекция по делам несовершеннолетних и приемник-распределитель, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, осуществляют защиту их прав и законных интересов. В результате системного и сбалансированного подхода за последние десять лет произошло более чем четырехкратное снижение подростковой преступности - с 5,5 до 1,5 тыс. В этом году детская преступность снизилась на 20%. Практически в два раза уменьшилось количество несовершеннолетних, привлекаемых к административной ответственности", - рассказал Василий Демидович.

Старший инспектор напомнил, что в Беларуси запущена вторая ветка информационного ресурса pomogut.by - kids.pomogut.by. Она нацелена на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, оказание помощи детям, которые уже находятся в конфликте с законом. На сайте собрана самая различная информация профилактического характера, ориентированная как на самих подростков, так и их родителей. В том числе по предупреждению буллинга и кибербуллинга.

В 1996 году в Беларуси создана Национальная комиссия по правам ребенка. Ее приоритетными задачами является контроль за соблюдением прав, законных интересов детей, подготовка научно обоснованных прогнозов и определение стратегии предупреждения рисков социально опасного положения детей и их минимизация, принятие мер по обеспечению социального благополучия детей в семье, повышение ответственности родителей за их воспитание. "Национальной комиссией проводятся приемы граждан, куда может обратиться абсолютно каждый с интересующими его вопросами", - отметил заведующий лабораторией проблем воспитания личности научно-исследовательского центра "Национальный институт образования" Министерства образования Анатолий Глинский.

Как подчеркнула член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова, в Беларуси создана прочная законодательная база для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. "В основу белорусского законодательства положены важнейшие международные правовые документы ООН, содержащие основные требования государственной политики в отношении семьи и детей. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развитие у них общественно значимой, творческой активности, воспитание высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности", - сказала она.

Член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко добавила, что законодательство в области защиты прав детей постоянно совершенствуется. В частности, сегодня на осенней сессии Палаты представителей во втором чтении приняты поправки в закон о гражданстве.

Законодательным актом предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими в Беларуси, родители которых являются лицами без гражданства.-0-