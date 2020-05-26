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Общество
26 мая 2020, 21:02

В Беларуси за два месяца выявлено почти 2,2 тыс. нарушений правил транзитных перевозок

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы за два месяца, с момента вступления в силу постановления Совета Министров №171, выявили почти 2,2 тыс. фактов нарушений правил транзитных перевозок по Беларуси. К ответственности привлекли водителей фирм-перевозчиков из Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Основная часть нарушений (около 54%) касалась несоблюдения маршрутов следования и мест для стоянок и отдыха. В 43% случаев нарушаются сроки транзита, а в 3% - нарушаются и маршруты, и сроки.

Что касается сроков, то на транзит по Беларуси водителям редко выделяются сутки. Чаще у них есть от 25 до 47 часов. То есть если транзит открыт в 1.00 одного дня, то отсчет представленных на перемещение суток начнется только в 00.00 следующего дня (таким образом, в распоряжении водителя фактически 47). Этого времени более чем достаточно для сквозного транзита в третьи страны, а тем более для белорусско-российского участка границы. Например, по информационным базам таможенных органов видно, что в среднем перевозчику вполне достаточно 16 часов для проезда по Беларуси с соблюдением обычного скоростного режима. Поэтому 94,5% водителей в среднем затрачивают до 24 часов.

Учитываются и возможные форс-мажоры, аварии, поломки автомобиля. В таком случае перевозчик имеет законное право обратиться в таможенный орган для продления установленного срока транзита.

Как правило, выделенного времени не хватает тем, кто пытается использовать его для создания незаконных схем перемещения товаров. Например, на днях сотрудники белорусской таможенной службы в Орше остановили две машины российских фирм-перевозчиков, которые ехали в Россию. Во время проверки выяснилось, что на эти грузовики были подделаны технические паспорта и регистрационные знаки - они были полностью идентичны ранее законно въехавшим в Беларусь российским транспортным средствам с партиями мебели и картона, которым был открыт транзит и которые в это время перемещались по территории Беларуси. Получается, российские фирмы сделали автомобили-клоны для незаконной перевозки в Россию партий санкционных товаров - яблок.

Если говорить о перевозке товаров в Россию (в пункты, расстояние до которых менее 1 тыс. км от внешней границы ЕАЭС в Беларуси), то срок доставки увеличивается до двух суток. Если таможня назначения удалена еще больше, то срок доставки пропорционально увеличивается на сутки за каждые 300 км.

Если у водителя есть обоснованные причины нарушения сроков выезда за пределы Беларуси, к нему не применяется административное взыскание. Наоборот, ему даже продлевают срок доставки товаров. Здесь учитывается наличие очереди до въезда в пункт пропуска, а при наличии в пункте пропуска системы электронной очереди принимается во внимание время регистрации автомобилей в этой системе и длительность нахождения в зоне ожидания.

При возникновении таких обстоятельств водители обращаются в республиканский пункт таможенного оформления для продления срока транзита. При этом изучаются все обстоятельства, в том числе были ли отклонения от установленного маршрута, внеплановые и вне установленных мест остановки для отдыха. Например, в 111 из выявленных нарушений административные взыскания к водителям не применялись с учетом наличия обоснованных причин.

В целом немалый процент от нарушителей составляют поляки, литовцы, латвийцы, много и белорусов. Менее трети приходится на россиян. При этом подходы ко всем нарушителям белорусского законодательства одинаковые, подчеркнули в ГТК.-0-

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