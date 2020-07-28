В Беларуси за годы независимости улучшились условия для развития инноваций - ученый

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за годы независимости улучшились условия для развития инноваций. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА заявил академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси Сергей Усанов.

"В 1990-е годы наблюдался отток ученых за рубеж из-за маленькой зарплаты, отсутствия необходимых условий для работы. За годы независимости все разительно изменилось. Очень многое сделано для науки. Государством и руководством Академии наук созданы замечательные условия для развития инноваций, есть хорошая материально-техническая база. Мы реализуем наши разработки на практике", - сказал Сергей Усанов.

В частности, белорусские ученые достигли значимых результатов в области фармацевтики. "Мы не только разрабатываем новые рецептуры, субстанции, но и выпускаем на своих предприятиях востребованные препараты для нужд Министерства здравоохранения. Многое делается и для сельского хозяйства: минеральные удобрения, пестициды. Ни одна область народного хозяйства не остается без внимания", - отметил ученый.

По его словам, многие белорусские разработки хорошо известны за рубежом. "Все институты стремятся публиковать в международных высокорейтинговых журналах информацию о самых ярких разработках. В Академии наук ежегодно проводится конкурс по определению топ-10 результатов деятельности ученых в области фундаментальных и прикладных исследований. Обязательным условием является публикация этих результатов в международных изданиях с высоким импакт-фактором", - рассказал Сергей Усанов.

По итогам 2019 года в топ-10 лучших вошли разработки белорусских ученых в самых разных сферах, в том числе в области физики, химии, продовольствия, природопользования, радиобиологии, истории.-0-