В Беларуси за январь-июль от рук семейных агрессоров погибли 55 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 августа от рук семейных агрессоров погибли 55 человек, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.
В течение последних семи месяцев продолжают регистрироваться преступления в сфере быта. На 1 августа 55 человек погибли от рук тех, с кем они живут и ведут общее хозяйство. В 80% случаях в таких преступлениях виновны мужчины.
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