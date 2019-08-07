В Беларуси за январь-июль от рук семейных агрессоров погибли 55 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 августа от рук семейных агрессоров погибли 55 человек, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение последних семи месяцев продолжают регистрироваться преступления в сфере быта. На 1 августа 55 человек погибли от рук тех, с кем они живут и ведут общее хозяйство. В 80% случаях в таких преступлениях виновны мужчины.

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