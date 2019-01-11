11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано более 260 случаев гололедных и холодовых травм. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В Гродно к медикам обратились более 30 человек, в Бресте - 42, Витебске - 57, Минской области - 38, Могилеве - 19, Гомеле - 32, Минске - 43.

Всего в Беларуси за период с 26 ноября 2018 года по 11 января в учреждения здравоохранения обратились 11 тыс. 729 человек с гололедными и холодовыми травмами. Гололедную травму получили 11 493 человека, холодовую - 236. Из них госпитализировано 1 414 человек, остальные получили помощь амбулаторно.

В конце ноября начались периоды стойкого гололеда.

Как отмечают травматологи, обращения по поводу падений на улице регистрируются круглый год, с наступлением гололеда число обращений возрастает. Минздрав обратил внимание, что на улице нужно быть предельно внимательными и предусмотрительными.-0-