В Беларуси за первую смену в лагерях оздоровились 237 тыс. детей

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси во время летней кампании работают более 6 тыс. оздоровительных лагерей. В первую смену в них побывали 237 тыс. детей (61% от общего плана). С ходом проведения кампании ознакомился заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

Вице-премьер ознакомился с оздоровительной кампанией на базе лагерей "Смена" ОАО "Минский завод колесных тягачей" и "Зубренок" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". Эти комплексы работают в Смолевичском районе Минской области и рассчитаны на оздоровление до 580 детей в смену. Там есть оборудованные стадионы, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные столы, спортзалы, бассейн, танцевальные и концертные площадки, летние эстрады.

Игорь Петришенко дал высокую оценку созданным условиям для проживания, питания, оказания необходимой медицинской помощи, занятий творчеством, физкультурой и спортом. При этом он отметил необходимость развития потенциала этих оздоровительных комплексов, более широкого внедрения новых форм работы с детьми, организации воспитательного процесса.

На проведение летней оздоровительной кампании 2019 года планируется использовать более Br47 млн средств республиканского бюджета, из них Br45,2 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря, Br1,3 млн - на приобретение путевок для льготных категорий детей, Br0,5 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в летний период.-0-