В Беларуси за пять лет газифицировано 586 сельских населенных пунктов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за пять лет с 2015 года газифицировано природным газом 586 сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Основные направления газификации определены госпрограммами "Комфортное жилье и благоприятная среда" и "Строительство жилья" до 2020 года, госпрограммой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

Протяженность сетей природного газа в стране составляет 63,2 тыс. км. Газифицированы все районные центры (118) и города (115), 84 городских и рабочих поселков, 3 316 сельских населенных пунктов, 1 010 агрогородков. За пятилетний период, с 2015 по 2019 год, прирост протяженности сетей природного газа составил 9,2 тыс. км.

По госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" построено 330,8 км газопроводов, по госпрограмме "Строительство жилья" введено 870 км распределительных газопроводов. Благодаря госпрограмме по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС введены в эксплуатацию 428 км газопроводов, газифицировано более 5 тыс. домов.

Для повышения уровня безопасности при эксплуатации газораспределительной системы, снижения эксплуатационных затрат в системе ГПО "Белтопгаз" внедряет инновационные технологии и оборудование. Например, так называемые стоп-системы, которые позволяют проводить ремонт на газопроводах (в частности, замену запорных устройств) без их отключения. В "Белтопгазе" также разработан мультипрограммный комплекс "Панорама", который консолидирует информацию об объектах газораспределительной системы в единую централизованную базу.

"Для газовиков всегда был и остается важным вопрос взаимодействия с потребителями, во многом определяющий успешное развитие отрасли. Особое внимание следует уделять работе с населением, развитию сервиса оказываемых услуг", - отметил генеральный директор "Белтопгаза" Алексей Кушнаренко.-0-