1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние три года количество киберпреступлений увеличилось в 10 раз, сообщил старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Иван Судникович во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Борьба с кибепреступностью".

"Если посмотреть динамику, то первые киберпреступления были зафиксированы в 2000 годах. Лавинообразный рост начинается с 2006 года - фактически за четыре года в 7 раз. Нами была проделана колоссальная работа. Были созданы специальные подразделения милиции, в последующем - в Следственном комитете, которые занимались раскрытием и расследованием этих преступлений. Основной вопрос - это кадровая составляющая. И когда мы это все реализовали, начиная с центральных аппаратов и по областям, то сдержали рост киберпреступности примерно на уровне 2-2,5 тыс. преступлений начиная с 2010 года. Но та ситуация немного отличалась от текущей - в основном организованные международные преступные группы находились в Беларуси, России, Украине и атаковали страны Европы, Америку. И нами был получен колоссальный опыт при их раскрытии и расследовании", - рассказал Иван Судникович.

Сегодня же ситуация изменилась немного в другую сторону. "Начиная с 2017-2018 годов опять идет лавинообразный рост. Но уже не мы защищаем богатые страны, а уже другие страны атакуют нас и наших граждан. Атаки происходят в большинстве случаев с территории Украины, России. Такие следы мы прослеживаем на данный момент. И с 2018 по 2020 год произошел рост киберпреступности в 10 раз. Если определенную формулу применить, то в 2025 году, если мы не примем никаких мер, мы будем иметь около 100 тыс. киберпреступлений. То есть бороться с этим будет очень сложно и проблематично", - отметил старший следователь.

Иван Судникович подчеркнул, что для противодействия киберпреступности используются различные меры и способы как в банковской сфере, так и правоохранительной. "В частности, мы начинаем использовать аналитические программы, которые заменяют ручной труд. В первую очередь систематизируем по уголовным делам все сведения: по счетам потерпевших, выводным счетам дропов, счетам злоумышленников, телефонам, по которым связываются, IP-адресам, которые используются, каким-то доменным именам, фишинговым сайтам и так далее. Вся информация, которая используется преступниками, все идентификаторы, которые используются в преступной деятельности, мы систематизируем в определенные базы данных и в последующем посредством аналитических систем анализируем и выходим уже к центру, к главе этой гидры. Но мошенники постоянно совершенствуют свою деятельность", - добавил он.-0-

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