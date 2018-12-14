В Беларуси за содействием в трудоустройстве чаще обращаются мужчины - Минтруда

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщин в числе зарегистрированных безработных в Беларуси меньше, чем мужчин, они также реже обращаются за содействием в трудоустройстве. Об этом сообщил сегодня начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая часть тех, кто обращается в службу занятости за содействием в трудоустройстве, - мужчины, - сказал Олег Токун. - По состоянию на конец ноября среди зарегистрированных безработных 37% составляли женщины. Кроме того, по данным выборочного обследования, которое проводит Белстат по методологии МОТ, безработица среди женщин составила 3,6%, среди мужчин - 5,7%".

Олег Токун отметил, что министерство пока не составляло аналитику того, какой процент у женщин и мужчин в базе не занятых в экономике трудоспособных граждан. "Сейчас все регионы активно работают с этой базой. Говорить о каких-то цифрах пока рано", - сказал он.

Наиболее важной и действенной мерой по содействию занятости женщинам является профориентационная работа и переобучение. Из общего количества безработных, которые отправляются на обучение, 40% - женщины. Кроме того, в 2016 году были внесены изменения в закон о занятости, которые позволили лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (как правило, это женщины), наравне с безработными проходить обучение по направлению службы занятости. "В этом году более 80 таких белорусок получили новую профессию", - добавил Олег Токун.

Действует в Беларуси и программа, направленная на оказание содействия гражданам, которые долгое время в связи с уходом за ребенком не могли работать и потеряли профессиональные компетенции, по приобретению опыта. "Если наниматель принимает такого человека на работу, мы компенсируем часть заработной платы в размере минимальной зарплаты, а также налоги и начисления на нее. За 9 месяцев уже практически 180 женщин трудоустроены по этой программе", - сказал Олег Токун.-0-