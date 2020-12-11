В Беларуси за сутки 166 человек обратились к медикам из-за холодовой и гололедной травм

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки (с 10 на 11 декабря) к медикам обратились 166 человек с холодовой и гололедной травмами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больше всего обращений за медицинской помощью с этой проблемой (100) было в Брестской области. Амбулаторную помощь получил 91 пациент, госпитализированы девять. У всех диагностированы гололедные травмы.

В Витебской области к медикам обратились четыре человека с гололедной травмой, всем оказана амбулаторная помощь.

В Гомельской области всего было 10 обращений (у восьми пострадавших диагностированы гололедные травмы, у двух - холодовые). Восьми пациентам помощь оказана амбулаторно, двое госпитализированы.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Гродненской области обратились шесть пострадавших. Из них двое получили помощь амбулаторно, четверо госпитализированы. У всех диагностированы гололедные травмы.

В Могилевской области всего обратились 11 человек. Из них девяти пациентам оказана помощь амбулаторно, двое госпитализированы. У одного пациента холодовая травма, у 10 - гололедная.

Что касается Минской области, здесь всего зарегистрировано 10 обращений. Девять пациентов получили помощь амбулаторно, а одного госпитализировали. У девяти гололедные травмы, у одного - холодовая.

В столице за помощью обратились 25 человек (23 получили помощь амбулаторно, два госпитализированы). У 24 пациентов гололедные травмы, у одного - холодовая.-0-