В Беларуси за сутки ликвидированы 33 пожара в экосистемах

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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 33 пожара в природных экосистемах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Зафиксирован 1 торфяной пожар и 32 - травы и кустарников. Площади загорания составили 0,3 га и 11,131 га соответственно. По оперативным данным, больше всего случаев отмечено в Могилевской области, где было ликвидировано 15 пожаров. Еще несколько - в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях.
Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем в лесах и на торфяниках. В ветреную погоду огонь может мгновенно распространиться на большие участки. Ознакомиться с картой неблагоприятных явлений можно в мобильном приложении "Помощь рядом" и на сайте МЧС.-0-