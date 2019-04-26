В Беларуси за сутки ликвидированы пожары в экосистемах на площади почти 100 га

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки ликвидированы пожары в экосистемах на площади почти 100 га, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, с 6.00 25 апреля до 6.00 26 апреля ликвидированы 34 лесных пожара общей площадью около 74 га, 13 торфяных пожаров на 4,61 га и 46 пожаров травы и кустарников на 20,352 га.

Продолжено тушение пожара (сухая растительность и лес) на территории Кировского лесничества Наровлянского спецлесхоза возле деревни Красновка. По состоянию на 6.00 происходит горение отдельными очагами на площади 40 га.

Кроме того, продолжается тушение лесного пожара на территории Вильемского лесничества Полесского лесхоза возле деревни Ольманы Столинского района. Вертолетами Ми-8 авиации МЧС осуществлены 72 сброса воды. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки обстановки проводится авиационное патрулирование вертолетом Ми-2 авиации МЧС. По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 200 га.-0-