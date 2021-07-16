В Беларуси за сутки в лесах заблудились 4 человека

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах заблудились четыре человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

15 июля в 9.00 спасателям поступила информация о пропавшей в лесу возле деревни Яськовцы Лидского района Гродненской области гражданке 1941 года рождения, пенсионерке. В 1.36 работники МЧС пропавшую обнаружили. В медицинской помощи она не нуждалась.

В этот же день в 15.05 стало известно о пропавшем в лесу возле агрогородка Новополесский Солигорского района Минской области гражданине 1963 года рождения, неработающем. Пропавший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.

Сегодня в 00.06 в МЧС сообщили о потерявшихся в лесу возле деревни Хобное Калинковичского района Гомельской области мужчине и женщине. Они не обнаружены. Поиски продолжаются.-0-