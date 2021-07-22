В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 437 664 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 431 489 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3365 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 133 теста. Всего в стране их проведено 7 151 228.-0-