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22 июля 2021, 13:15

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202

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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 437 664 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 431 489 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3365 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 133 теста. Всего в стране их проведено 7 151 228.-0-

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