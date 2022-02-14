В Беларуси за сутки зарегистрированы 147 пострадавших от гололедных и холодовых травм

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 17 ноября 2021 года по 14 февраля 2022 года зарегистрированы 16 тыс. 867 пострадавших от гололедных и холодовых травм. За минувшие сутки зарегистрированы 147 пострадавших, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1 тыс. 227 человек (за сутки - 1). Холодовые травмы диагностированы у 58 пациентов (за сутки нет пострадавших), гололедные - у 1 тыс. 169 (за сутки - 1) пострадавших. В больницы госпитализированы 259 человек (за сутки - 1).

В Витебской области помощь потребовалась 3 тыс. 776 пациентам (53). Холодовые травмы были у 106 пациентов (за сутки нет пострадавших), гололедные - у 3 тыс. 670 пострадавших (53). В больницы госпитализированы 267 человек (8).

В Гомельской области к медикам обратились 3 тыс. 268 пациентов (22). Холодовые травмы диагностированы у 48 пациентов (за сутки нет пострадавших), гололедные - у 3 тыс. 220 пострадавших (22). В больницы попали 280 человек (3).

Большое число пострадавших и в Гродненской области, здесь зарегистрированы 1 тыс. 458 пациентов (9). Холодовые травмы были у 49 пациентов (за сутки нет пострадавших), гололедные - у 1 тыс. 409 (9) пострадавших. В больницы госпитализированы 327 человек (1).

В Могилевской области зарегистрированы 3 тыс. 784 пациента (50). Помощь по поводу холодовых травм потребовалась 42 пациентам (за сутки нет пострадавших), гололедных - 3 тыс. 742 (50). В больницы попали 311 человек (за сутки нет пострадавших).

В Минской области зарегистрированы 1 тыс. 874 пациента (за сутки нет пострадавших). Холодовые травмы диагностированы у 55 пациентов (за сутки нет пострадавших), гололедные - у 1 тыс. 819 пациентов (за сутки нет пострадавших). Госпитализированы 178 человек (за сутки нет пострадавших).

В Минске к медикам обратились 1 тыс. 480 пациентов (12). Холодовые травмы получили 16 (за сутки нет пострадавших), гололедные - 1 тыс. 464 (12) пострадавших. В больницы попали 147 человек (1).-0-