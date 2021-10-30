В Беларуси заявили, что санкции США убивают ведущую роль доллара

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции США убивают ведущую роль доллара. Об этом председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции опасны и для тех, кто их вводит. Они (страны, вводящие санкции. - Прим. БЕЛТА) исключают себя из международных обменов. США, активно вводя санкции, ставят вопрос о целесообразности использования доллара как мировой валюты. Санкции США убивают ведущую роль доллара США", - считает парламентарий.

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