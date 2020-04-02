2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси запускают акцию поддержки стран, наиболее пострадавших от COVID-19. Такая информация содержится на странице Министерства иностранных дел в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на базе Национальной библиотеки Беларуси будет запущена акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами, в настоящее время наиболее пострадавшими по количеству выявленных случаев заражения COVID-19, - отмечается в сообщении. - Уверены, что только совместными стараниями всего международного сообщества мы сможем преодолеть этот вызов. В этой ситуации солидарность и объединение усилий имеют особую значимость".

"Трымайцеся! Разам мы пераможам!" - наш символичный призыв, который, надеемся, найдет отклик в сердцах наших соотечественников и зарубежных партнеров", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Надпись будет транслироваться на здании библиотеки на протяжении недели, начиная с 19.45 2 апреля.-0-