8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили акцию #расліныгорада, чтобы обратить внимание жителей на биоразнообразие городов и близость природы, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Одним из основателей инициативы считается французский ботаник Борис Прессек. Он начал подписывать мелом названия городских растений, чтобы люди осознали присутствие дикой растительности, заинтересовались и начали относиться к ней уважительно. Запуск акции в Беларуси был приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. "Акция - отличный повод обратить внимание на красоту наших растений, узнать об их важности для пищевых цепочек, насекомых и птиц", - отметили в АПБ.

В Минске надписи мелом уже появились на выходе со станции метро "Немига", Октябрьской улице, Комаровке, около завода "Луч" и в других местах. В столице растет около 400 видов аборигенной флоры, включая около 19 растений из Красной книги. "Среди самых распространенных диких растений в Минске, которые можно достаточно легко отличить, - мятлик однолетний, василек, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, вероника дубравная, ежа сборная и тысячелистник. Сейчас начал цвести красивый злак - трясунка. Около Свислочи может встретиться лисохвост обыкновенный, у дорожек - щетинник, а на пустырях, свалках и около кустарников растет крапива и пустырник", - рассказал старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Аркадий Скуратович.

Чтобы присоединиться к акции, нужно подписать знакомые растения мелом, добавить хештег #расліныгорада и разместить фото надписи и растения с этим хештегом в своих соцсетях. Если сложно определить растение, можно воспользоваться мобильным приложением PlantSnap.

Акция проводится в партнерстве с Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН.-0-