В Беларуси запустили дистанционный курс по основам бердвотчинга

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ахова птушак Бацькаўшчыны" запустила дистанционный курс по изучению 40 видов самых распространенных птиц городов Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации.

Дистанционный курс "Птицы города" разработан для тех, кто хочет приобщиться к бердвотчингу - наблюдению за птицами. Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на ptushki.org/birdsonline. Он состоит из четырех модулей: "У воды", "У дома", "В парке", "Зимой". Эти модули можно проходить в любом порядке, после чего будет открыт доступ к финальному тесту. При успешной сдаче человек получит электронный сертификат, который можно распечатать самостоятельно. В организации подчеркнули, что данный курс бесплатный.

"Проще всего начать с тех птиц, которых человек может видеть по дороге домой, на работу или учебу, - и наш курс в этом поможет, ведь он включает птиц, встречающихся почти в любом городе. Немного теории, проверка знаний с помощью тестов и практика во время ежедневной прогулки - простые шаги навстречу птицам", - отметила руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей.

Дистанционный курс по основам бердвотчинга - часть инициативы "Будь здоров с птицами!", которая реализуется в рамках проекта международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" ("БЕЛМЕД"), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-