В Беларуси запустили платформу для онлайн-концертов в поддержку благотворительных организаций

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили проект Artist.Gives - это платформа, на которой артисты проводят свои онлайн-мероприятия в поддержку сборов на благотворительные цели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в фонде "Добра".

Задача проекта - объединить артиста, зрителей и благотворительность. Организовывая мероприятия, Artist.Gives помогает фондам собрать нужные средства вовремя и тем самым помочь нуждающимся.

Сервис был задуман еще до эпидемии коронавируса. Предполагалось, что на платформе будет организована продажа билетов на онлайн-концерты и доступа к записям прошедших мероприятий. Деньги, собранные с продажи услуг, планировали направлять в благотворительные организации.

На время пандемии доступ к основным услугам сервиса открыли для бесплатного использования. Цель же оставили прежней.

Первый концерт состоится 18 апреля, перед зрителями выступит группа "Дай дарогу!". 19 апреля в эфире споет Akute, 20 апреля - Петр Клюев, 21 апреля - Лера Яскевич, 22 апреля - DaKooka, 23 апреля - Антон Бендер, 24 апреля - Mustelide, 25 апреля - Shuma, 26 апреля - Мы / We, 5 мая - Palina.

Присоединиться к просмотру можно будет на сайте www.artist.gives.

Артист сам выбирает сбор, на который будут направлены деньги, собранные с его трансляции. В то же время зритель может жертвовать средства и на другие цели.

Например, деньги, собранные с концерта Akute, пойдут в фонд "Добра" на поддержку "Хакерспейса" - минского клуба энтузиастов, который с прошлой недели шьет экипировку для белорусских врачей. За неделю они собрали более 300 волонтеров по всей стране, сделали щитки и специальные фильтры, пошили защитные комбинезоны и респираторы. В первый же день деньги на материалы выделил фонд "Добра" и подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси (еще Br5 тыс.). Еще Br10 тыс. отправили единомышленники, Br29 тыс. собрано за счет самой мастерской.

Подробный отчет о потраченных средствах появится по окончании акции. С момента ее начала сотрудники "Хакерспейса" приобрели 300 листов ПЭТГ для изготовления щитков, 63 катушки PETG для печати на 3D принтерах, 119 масок для сноркелинга, 2 кг силикона и пластика для литья, 36 рулонов спанбонда для пошива защитных костюмов, 4 км бельевых резинок. Общими силами сделано 57 сплиттеров для кислорода, 72 переходника с маски для сноркелинга со специальными фильтрами, 28 комбинезонов, более 2,5 тыс. щитков для лица.

Экипировку отправили в больницы Минска, Логойска, Витебска, Могилева, Лельчиц, Докшиц, Шклова, Слуцка и Крупок. Врачи и медработники, которым тоже нужна защита, могут заполнить специальную онлайн-заявку на сайте клуба.-0-