3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Один случай есть в Брестской области, два - в Могилевской. В Витебской области зарегистрировано 89 случаев, в Гомельской - 13, в Гродненской - шесть. В Минске выявлено 190 случаев коронавирусной инфекции, в Минской области - 50, проинформировала Инна Карабан.

По ее словам, в основном случаи коронавирусной инфекции регистрируются у пациентов в возрасте от 25 до 64 лет, в эту возрастную группу входят около 50% от общего количества зарегистрированных случаев.

"Наша ситуация развивается прогнозируемо, поступательно, и все те мероприятия, которые мы проводили с самого начала в плане профилактики завоза, а затем в плане профилактики массового распространения коронавируса, показали свою эффективность", - отметила заместитель начальника.-0-