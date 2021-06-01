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Общество
01 июня 2021, 13:34

В Беларуси защите материнства и детства уделяется пристальное внимание - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси защите материнства и детства уделяется пристальное внимание, заявил министр образования Игорь Карпенко при посещении Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища закрытого типа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Защите материнства и детства государство уделяет пристальное внимание. Вы знаете, что у нас сложились добрые традиции проведения ряда благотворительных акций. И, конечно же, День защиты детей - тоже особый праздник, к которому подключились государственные служащие и общественные объединения, предприятия и организации. Это повод еще раз встретиться с детьми, пообщаться с ними, пожелать хороших каникул, провести различные совместные мероприятия. В этот день по всей стране проходят состязания, концерты, утренники", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, Министерство образования шефствует над Кривичским специальным лечебно-воспитательным профессионально-техническим училищем закрытого типа. "Мы постоянно здесь бываем. Системно проводим различные мероприятия. Конечно же, воспитанники в этот день не останутся без подарков, - отметил министр. - День защиты детей - это не просто какая-то разовая акция. Это системная работа Национальной комиссии по правам ребенка, инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, органов и управлений по образованию, общественных организаций. Это целый комплекс мероприятий, в том числе социальной поддержки, который охватывает все детское население страны. К слову, у нас порядка 20% всего населения составляют дети".

Игорь Карпенко подчеркнул, что главная задача системы образования в каникулярный период - обеспечить занятость детей и подростков. "Не просто отдых ради отдыха, это должен быть содержательный, познавательный отдых. Это лагеря труда и отдыха, профильные лагеря спортивной, творческой, военно-патриотической направленности. В летний период будут работать как лагеря с круглосуточным пребыванием на различных выездных базах, так и школьные. Кроме этого, мы организуем работу в штатном режиме центров дополнительного образования детей и молодежи, которые будут реализовывать целый комплекс мероприятий: различные кружки, спортивные секции. Продолжат работу волонтерские проекты. Например, в Минске уже не первый год действует волонтерский проект "Дети столицы", когда специально сформированный педагогический отряд работает с детьми на дворовых территориях - с теми детишками, которые в силу тех или иных обстоятельств остались на лето в городе. Проект работает уже больше 10 лет и нашел признание в столице. Подобные волонтерские отряды будут работать и в других регионах нашей страны", - добавил он.-0-

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